29 декабря, 03:56Спорт
Российский шахматист Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду
Фото: Федерация шахмат России
Российский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Об этом сообщает ТАСС.
Турнир проходил в Нью-Йорке, по итогам 13 партий 18-летний гроссмейстер набрал 10 очков.
Из россиян на чемпионате мира по рапиду ранее побеждали Сергей Карякин в 2012 году и Даниил Дубов в 2018 году.
До этого россиянка Александра Горячкина победила на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации. В финальном туре россиянка черными фигурами сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии. По итогам турнира шахматистка набрала 7 очков.
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