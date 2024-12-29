Российский шахматист Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду

Фото: Федерация шахмат России

Российский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир проходил в Нью-Йорке, по итогам 13 партий 18-летний гроссмейстер набрал 10 очков.

Из россиян на чемпионате мира по рапиду ранее побеждали Сергей Карякин в 2012 году и Даниил Дубов в 2018 году.

До этого россиянка Александра Горячкина победила на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации. В финальном туре россиянка черными фигурами сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии. По итогам турнира шахматистка набрала 7 очков.

