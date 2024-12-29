Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 03:56

Спорт

Российский шахматист Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду

Фото: Федерация шахмат России

Российский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир проходил в Нью-Йорке, по итогам 13 партий 18-летний гроссмейстер набрал 10 очков.

Из россиян на чемпионате мира по рапиду ранее побеждали Сергей Карякин в 2012 году и Даниил Дубов в 2018 году.

До этого россиянка Александра Горячкина победила на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации. В финальном туре россиянка черными фигурами сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии. По итогам турнира шахматистка набрала 7 очков.

"Это Москва. Социальный блок": детский мат

Читайте также


спорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика