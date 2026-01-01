Новости регионов: Минприроды проведет масштабную проверку качества бутилированной воды

Минприроды России в этом году проведет масштабную проверку качества питьевой воды. Речь о воде в бутылках, которая продается в магазинах. Об этом заявил министр природных ресурсов Александр Козлов. Ведомство изучило все подземные запасы воды в стране и разработало стандарты ее качества. Теперь специалисты сравнят заявленные характеристики воды с реальным составом. Это позволит убедиться, что продукция на прилавках отвечает требованиям безопасности и не вводит покупателей в заблуждение.

В Госдуме рассказали, как вернуть переплату за коммунальные услуги. Как отметил депутат Никита Чаплин, сумма в квитанциях не должна превышать установленный тариф или норматив. При завышенных платежах потребители могут не только потребовать вернуть переплату, но и получить денежную компенсацию. Если управляющая компания начислила больше, она обязана сделать перерасчет, а еще выплатить жильцу 50% от суммы переплаты.

Январь будет самым коротким рабочим месяцем в наступившем году. Об этом напомнили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там подсчитали, что россиян после долгих новогодних каникул ждут всего 15 рабочих дней. Это рекордно длинные праздники за последние 12 лет.

