Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 19:15

Общество

Новости регионов: Минприроды проведет масштабную проверку качества бутилированной воды

Новости регионов: Минприроды проведет масштабную проверку качества бутилированной воды

Тысячи россиян встретили Новый год в застрявших из-за непогоды поездах

Синоптики спрогнозировали новые осадки в столице 2 января

Москвичи могут поздравить бойцов СВО через специальные павильоны "Фабрика подарков"

Высота снежного покрова в Москве достигла 28 сантиметров

В Совете Федерации предложили ввести экзамен для психологов

Первым новорожденным 2026 года в Москве стала девочка весом 2,3 кг

Собянин: проект "Москва помогает" собрал почти 5 млн товаров для армии

"Спецпроект": "Новогодний стрим"

В новогоднюю ночь в Москве родились 44 ребенка

Минприроды России в этом году проведет масштабную проверку качества питьевой воды. Речь о воде в бутылках, которая продается в магазинах. Об этом заявил министр природных ресурсов Александр Козлов. Ведомство изучило все подземные запасы воды в стране и разработало стандарты ее качества. Теперь специалисты сравнят заявленные характеристики воды с реальным составом. Это позволит убедиться, что продукция на прилавках отвечает требованиям безопасности и не вводит покупателей в заблуждение.

В Госдуме рассказали, как вернуть переплату за коммунальные услуги. Как отметил депутат Никита Чаплин, сумма в квитанциях не должна превышать установленный тариф или норматив. При завышенных платежах потребители могут не только потребовать вернуть переплату, но и получить денежную компенсацию. Если управляющая компания начислила больше, она обязана сделать перерасчет, а еще выплатить жильцу 50% от суммы переплаты.

Январь будет самым коротким рабочим месяцем в наступившем году. Об этом напомнили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там подсчитали, что россиян после долгих новогодних каникул ждут всего 15 рабочих дней. Это рекордно длинные праздники за последние 12 лет.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоЖКХвидеоЕкатерина Фоменко

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика