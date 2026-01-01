Форма поиска по сайту

01 января, 02:05

Культура

"Давай споём, Москва!": хиты 80-х

"Давай споём, Москва!": хиты 80-х

Фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнилось 50 лет

"Интервью": Сергей Гармаш – о Чебурашке

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 декабря

Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет

В Зарядье открылась выставка "Кукольный дом. Традиции театральных представлений"

В Москве простились с народной артисткой России Верой Алентовой

Инклюзивный музыкальный спектакль "Буратино и Золотой ключик" показали в Москве

Москвичам рассказали, куда можно сходить 30 декабря

Москвичи могут посетить выставку "Индия. Ткань времени" 30 декабря

Телеканал "Москва Доверие" предлагает встретить Новый год в душевной атмосфере, под любимые хиты 80-х годов. Зрителей ждет специальная программа в формате караоке, где можно будет не только вспомнить, но и спеть легендарные песни той эпохи.

Ведущий Владимир Березин поможет окунуться в уютное время, когда письма писали от руки, телефонные номера помнили наизусть, а на фотографиях оставляли памятные подписи. Подробнее – в программе "Давай споем, Москва!".

