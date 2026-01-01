"Давай споём, Москва!": хиты 80-х

Телеканал "Москва Доверие" предлагает встретить Новый год в душевной атмосфере, под любимые хиты 80-х годов. Зрителей ждет специальная программа в формате караоке, где можно будет не только вспомнить, но и спеть легендарные песни той эпохи.

Ведущий Владимир Березин поможет окунуться в уютное время, когда письма писали от руки, телефонные номера помнили наизусть, а на фотографиях оставляли памятные подписи. Подробнее – в программе "Давай споем, Москва!".