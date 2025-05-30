30 мая, 13:15Общество
Российские школьники начали сдавать ЕГЭ по русскому языку
Российские школьники начали сдавать ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проходит 30 мая. Это один из двух обязательных предметов для одиннадцатиклассников. Его сдают более 72 тысяч человек.
На выполнение всех заданий у школьников есть три часа. Экзамен разделен на две части. Первая состоит из заданий с кратким ответом. Они проверяют знание орфографии, пунктуации, лексики и грамматики. Во второй части – сочинение.
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