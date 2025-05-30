Российские школьники начали сдавать ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проходит 30 мая. Это один из двух обязательных предметов для одиннадцатиклассников. Его сдают более 72 тысяч человек.

На выполнение всех заданий у школьников есть три часа. Экзамен разделен на две части. Первая состоит из заданий с кратким ответом. Они проверяют знание орфографии, пунктуации, лексики и грамматики. Во второй части – сочинение.

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