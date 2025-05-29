IQ-пикник для одаренных школьников организовали в музее-заповеднике "Царицыно"

В музее-заповеднике "Царицыно" проходит IQ-пикник для московских победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. На мероприятие пригласили педагогов, тренеров олимпиадных команд Москвы и представителей столичных школ. Всего – порядка 3 тысяч человек.

Ребят поздравила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, которая рассказала, что у участников олимпиадного движения скоро появится свой центр для совершенствования знаний.

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