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29 мая, 19:15

Общество

IQ-пикник для одаренных школьников организовали в музее-заповеднике "Царицыно"

IQ-пикник для одаренных школьников организовали в музее-заповеднике "Царицыно"

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В музее-заповеднике "Царицыно" проходит IQ-пикник для московских победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. На мероприятие пригласили педагогов, тренеров олимпиадных команд Москвы и представителей столичных школ. Всего – порядка 3 тысяч человек.

Ребят поздравила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, которая рассказала, что у участников олимпиадного движения скоро появится свой центр для совершенствования знаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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