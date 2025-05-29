Московские школьники привезли золото с Международной олимпиады по химии

Московские школьники Игорь Устинов и Федор Кузнецов завоевали золотые медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Соревнования прошли в Бразилии и собрали участников из 40 стран мира.

Юные химики рассказали, что готовились к олимпиаде по несколько часов в неделю и планируют связать свою карьеру с наукой – один из них мечтает работать в фармацевтике, другой – в академической химии.

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