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28 мая, 17:30

Безопасность

Курсанты МВОКУ провели плановые занятия на полигоне в Москве

Курсанты МВОКУ провели плановые занятия на полигоне в Москве

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На полигоне Московского высшего общевойскового командного училища прошли плановые учения. Курсанты отработали огневую подготовку, в том числе стрельбу из танкового пулемета, пушки 2А-42 и противодействие дронам. Также выполнялись нормативы по заряжанию в башню боевой машины.

Военные отрабатывали действия на бронетранспортерах БТР-82А и боевых машинах пехоты БМП-2. Учебный полигон МВОКУ находится в районе Беговом. Училище считается одним из ведущих в России – здесь готовят офицеров для различных подразделений Вооруженных сил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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