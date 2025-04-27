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27 апреля, 10:00

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Москвичи подали 13 тысяч заявлений в школы искусств

Москвичи подали 13 тысяч заявлений в школы искусств

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В Москве подвели промежуточные итоги приемной кампании в детские школы искусств. За 10 дней москвичи подали около 13 тысяч заявлений, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году.

В этом сезоне количество вакантных мест увеличили в полтора раза по запросам родителей. О растущем интересе также свидетельствует популярность дней открытых дверей, которые посетили порядка 13 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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