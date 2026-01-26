26 января, 07:45Общество
Рособрнадзор предложил запретить распространение материалов ЕГЭ и ОГЭ
Рособрнадзор предлагает запретить распространение материалов к ЕГЭ и ОГЭ для обеспечения честности результатов экзаменов. Законопроект также предусматривает блокировку сайтов с готовыми домашними заданиями.
После вступления документа в силу в интернете будет запрещено публиковать контрольно-измерительные материалы (КИМы) и задания всероссийской олимпиады школьников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.