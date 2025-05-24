24 мая, 09:30Общество
Колледжи Москвы проведут дни открытых дверей перед началом приемной кампании
Столичные колледжи готовятся к приему новых студентов. Чтобы помочь выпускникам школ определиться с будущей профессией, в учебных заведениях пройдут дни открытых дверей.
Будущим абитуриентам расскажут о специальностях в разных сферах. Также состоятся встречи с преподавателями, студентами и потенциальными работодателями. Программа стартует через неделю.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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