Колледжи Москвы проведут дни открытых дверей перед началом приемной кампании

Столичные колледжи готовятся к приему новых студентов. Чтобы помочь выпускникам школ определиться с будущей профессией, в учебных заведениях пройдут дни открытых дверей.

Будущим абитуриентам расскажут о специальностях в разных сферах. Также состоятся встречи с преподавателями, студентами и потенциальными работодателями. Программа стартует через неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.