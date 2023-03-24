"Актуальный репортаж": африканские языки начали изучать в школах РФ

В российских школах начали изучать африканские языки – суахили и амхарский (государственный язык Эфиопии). Студенты Института стран Азии и Африки МГУ рассказали о процессе изучения этих двух языков.

В высшем учебном заведении отметили, это решение позволит вырастить новое поколение людей, которые смогут понять африканский менталитет: на суахили говорят около 150 миллионов человек. Это жители Кении, Танзании, Уганды, Демократической республики Конго, некоторых районов Мозамбика и ЮАР.

Насколько новые для школьников языки сложны в изучении? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.