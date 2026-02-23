Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартовал отбор участников новой Большой арктической экспедиции. 14 финалистов смогут отправиться на мыс Челюскин. Для участия нужно написать олимпиаду, пройти туристические испытания и представить научный проект.

"Четыре года в столице работает проект "Школа родственного ухода", который помог уже 7 тысячам москвичей освоить навыки ухода за пожилыми и маломобильными близкими. Специалисты обучают, как организовать безопасное пространство, как ухаживать за человеком с деменцией и как не забыть о себе в процессе заботы. Для удобства семей в 2026 году мы добавим двухдневные интенсивы по выходным дням для отработки навыков на практике. Кроме того, запустим новый блок о профилактике, чтобы помочь подготовиться к уходу за родственником заранее", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИИ-сервисы помогают врачам находить признаки разных патологий на исследованиях. К ним уже подключены 74 региона России, в тестовом режиме присоединилась Бурятия.