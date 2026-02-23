Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Собянин: 47 тыс старшеклассников обучаются в предпрофессиональных классах

Профильный ЕГЭ введут в педвузах России

Отбор школьников для участия в Большой арктической экспедиции начался в Москве

Китайские студенты рассказали о причинах выбора московских вузов

Новости социального блока Москвы

Московские вузы стали популярны у китайских студентов

Предмет "Обучение служением. Первые" станет обязательным в московских школах

Московская студентка решила учиться одновременно в трех вузах

Сергей Собянин рассказал о развитии кадетского образования в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартовал отбор участников новой Большой арктической экспедиции. 14 финалистов смогут отправиться на мыс Челюскин. Для участия нужно написать олимпиаду, пройти туристические испытания и представить научный проект.

"Четыре года в столице работает проект "Школа родственного ухода", который помог уже 7 тысячам москвичей освоить навыки ухода за пожилыми и маломобильными близкими. Специалисты обучают, как организовать безопасное пространство, как ухаживать за человеком с деменцией и как не забыть о себе в процессе заботы. Для удобства семей в 2026 году мы добавим двухдневные интенсивы по выходным дням для отработки навыков на практике. Кроме того, запустим новый блок о профилактике, чтобы помочь подготовиться к уходу за родственником заранее", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИИ-сервисы помогают врачам находить признаки разных патологий на исследованиях. К ним уже подключены 74 региона России, в тестовом режиме присоединилась Бурятия.

Читайте также
образованиеобществомедицинатехнологиигородвидео

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика