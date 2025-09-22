Форма поиска по сайту

22 сентября, 12:30

Общество

Госпитальные школы по московской модели появятся в регионах России

В разных регионах России начнут работать госпитальные школы, созданные по московской модели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Благодаря проекту дети, проходящие длительное лечение в больницах, могут учиться, готовиться к выпускным экзаменам и заниматься творчеством. Такие школы уже открылись в Чечне и Кабардино Балкарии, а скоро начнут работу в Бурятии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения МирошкинаРоман Карлов

