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22 июля, 12:30

Общество

Анастасия Ракова анонсировала открытие выставки столичного образования в Гостином Дворе

Анастасия Ракова анонсировала открытие выставки столичного образования в Гостином Дворе

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Гостиный двор станет площадкой для экспозиции, посвященной образованию. 1 августа в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" там стартует выставка технологий и инноваций в этой сфере.

Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, для посетителей организуют два выставочных пространства: "Проспект знаний" и "Квартал профессий". В них можно будет посоревноваться с искусственным интеллектом, сдать демоверсию вступительных экзаменов, протестировать профессии будущего, а также познакомиться с популярными направлениями столичных колледжей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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