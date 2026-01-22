22 января, 07:45Общество
Вузы изменили перечень вступительных экзаменов в России
Российские вузы изменили перечень вступительных экзаменов за 12 дней до окончания срока подачи заявлений на сдачу ЕГЭ. Корректировки затронули 48 направлений.
Теперь экзамен по физике стал обязательным для большинства инженерных и технических факультетов, а по истории – для значительной части гуманитарных специальностей. Будущие преподаватели стали обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам.
