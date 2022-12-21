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Общество

АФК "Система" и Высшая школа экономики презентовали сборник учебных бизнес-кейсов

АФК "Система" и Высшая школа экономики презентовали сборник учебных бизнес-кейсов

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АФК "Система" и Высшая школа экономики при поддержке Ассоциации менеджеров презентовали сборник учебных бизнес-кейсов под названием "В поисках источников роста". В сборнике представлен анализ реальных ситуаций из разных отраслей. Это розничная торговля, телекоммуникации и IT, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, а также медицина и фармацевтика.

Разработкой кейсов занимались 11 преподавателей Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ в сотрудничестве с топ-менеджерами успешных компаний, в том числе Segezha Group, в офисе которой прошла презентация книги.

Учебное пособие поступит в библиотеки российских вузов. Кроме того, все, кто интересуется современным бизнесом, смогут найти книгу на крупнейших маркетплейсах и в книжных магазинах Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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образованиеобществовидеоЕкатерина Фоменко
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