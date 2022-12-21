АФК "Система" и Высшая школа экономики презентовали сборник учебных бизнес-кейсов

АФК "Система" и Высшая школа экономики при поддержке Ассоциации менеджеров презентовали сборник учебных бизнес-кейсов под названием "В поисках источников роста". В сборнике представлен анализ реальных ситуаций из разных отраслей. Это розничная торговля, телекоммуникации и IT, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, а также медицина и фармацевтика.



Разработкой кейсов занимались 11 преподавателей Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ в сотрудничестве с топ-менеджерами успешных компаний, в том числе Segezha Group, в офисе которой прошла презентация книги.



Учебное пособие поступит в библиотеки российских вузов. Кроме того, все, кто интересуется современным бизнесом, смогут найти книгу на крупнейших маркетплейсах и в книжных магазинах Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.