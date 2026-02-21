Московская студентка учится сразу в трех вузах и получает стипендию от каждого из них. Закон допускает такую возможность, но с важными оговорками. 21-летняя Виолетта Тропина – третьекурсница Высшей школы экономики. Параллельно она поступила на бюджетные программы в РЭУ имени Плеханова и РУДН.

По словам студентки, в расписании возникает много накладок, особенно на первом курсе. Она приоритезирует основной университет – Высшую школу экономики. В РЭУ и РУДН она проходит базовые предметы, которые уже изучала в вышке, поэтому может делать перезачеты.

