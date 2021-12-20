Школьникам Москвы разрешили не ходить на уроки при температуре ниже -25

Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже -25 градусов. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

В департаменте пояснили, что это касается дошкольников и учащихся начальных классов. Ученики средних классов могут не посещать занятия в школе при температуре воздуха до -26...-28 градусов. Для старшеклассников этот порог установлен на отметке -31 градус и ниже.

При неблагоприятных погодных условиях школы будут работать в установленном режиме. В помещениях образовательных организаций будут поддерживать оптимальный температурный режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.