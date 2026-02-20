Московский НПЗ провел профориентацию для старшеклассников в Капотне

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) провел профориентацию для старшеклассников. В обновленном корпусе "Боровицкий" школы в Капотне ученикам рассказали о работе на предприятии.

Специалист по развитию персонала Московского НПЗ Елена Белоносова уделила внимание кадровой политике компании. Нефтегазовая отрасль растет и развивается, открываются новые рабочие места.

Для студентов действуют программы стажировок, инженерные кейсы, чемпионаты и конкурсы профессионального мастерства. Это позволяет объединить академические знания с практикой для будущей карьеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.