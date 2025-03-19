Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 15:50

M24.RU

Масштабный форум колледжей стартовал в Москве

Масштабный форум колледжей стартовал в Москве

"Мой район. Новости": предпринимательские классы откроют в "Школе Бибирево"

Собянин: "Школа Бибирево" откроется в сентябре после комплексной модернизации

Собянин: "Школа Бибирево" откроется в сентябре после комплексной модернизации

Масштабный трехдневный форум колледжей завершается в Гостином Дворе

Собянин расширил доступ к грантам для одаренных учащихся школ искусств

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в России 21 марта

Собянин: более 90% выпускников предпрофклассов поступили в вуз по своему профилю

Собянин пригласил школьников и их родителей на масштабный форум колледжей Москвы

Сергей Собянин: в городских кружках и секциях занимаются более 1,5 млн детей

48 учебных заведений, 140 профессий: в Гостином Дворе открылся масштабный форум колледжей. В течение трех дней старшеклассники и их родители смогут познакомиться с востребованными специальностями, пройти карьерные тесты и узнать о перспективах трудоустройства.

Также в программе – встречи с экспертами в области психологии подростков и профессионалами рынка труда. С лекциями выступят известные спортсмены, журналисты и блогеры.

Как выбрать профессию по душе? Какие навыки будут востребованы в ближайшем будущем? Что могут предложить столичные колледжи старшеклассникам? Ответы на эти и другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Читайте также
образованиегородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика