Масштабный форум колледжей стартовал в Москве

48 учебных заведений, 140 профессий: в Гостином Дворе открылся масштабный форум колледжей. В течение трех дней старшеклассники и их родители смогут познакомиться с востребованными специальностями, пройти карьерные тесты и узнать о перспективах трудоустройства.

Также в программе – встречи с экспертами в области психологии подростков и профессионалами рынка труда. С лекциями выступят известные спортсмены, журналисты и блогеры.

Как выбрать профессию по душе? Какие навыки будут востребованы в ближайшем будущем? Что могут предложить столичные колледжи старшеклассникам? Ответы на эти и другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.