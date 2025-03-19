19 марта, 15:50M24.RU
Масштабный форум колледжей стартовал в Москве
48 учебных заведений, 140 профессий: в Гостином Дворе открылся масштабный форум колледжей. В течение трех дней старшеклассники и их родители смогут познакомиться с востребованными специальностями, пройти карьерные тесты и узнать о перспективах трудоустройства.
Также в программе – встречи с экспертами в области психологии подростков и профессионалами рынка труда. С лекциями выступят известные спортсмены, журналисты и блогеры.
Как выбрать профессию по душе? Какие навыки будут востребованы в ближайшем будущем? Что могут предложить столичные колледжи старшеклассникам? Ответы на эти и другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.