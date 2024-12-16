Более 50 школ Москвы модернизируют в рамках нового городского проекта. Четыре обновленных учреждения уже приняли учеников, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Программа "Моя школа" стала результатом работы архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, экспертов от образования и науки, а также представителей школ и даже родителей и детей. Она поможет создавать доступные, комфортные, технологичные и безопасные пространства для эффективной учебы и творчества.

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