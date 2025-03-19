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19 марта, 07:30

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Московские школы оснащают современным оборудованием в рамках проекта "Моя школа"

Московские школы оснащают современным оборудованием в рамках проекта "Моя школа"

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В столичных школах появится современное оборудование – ученики смогут работать с 3D-принтерами, цифровыми микроскопами и мини-теплицами. В рамках проекта "Моя школа" в этом году откроют более 50 обновленных зданий.

В профильных классах ребята уже используют новые лаборатории. Ученики рассматривают микроорганизмы на экранах благодаря цифровым микроскопам, выращивают растения в теплицах и изучают программирование на современных станках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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