19 марта, 07:30Город
Московские школы оснащают современным оборудованием в рамках проекта "Моя школа"
В столичных школах появится современное оборудование – ученики смогут работать с 3D-принтерами, цифровыми микроскопами и мини-теплицами. В рамках проекта "Моя школа" в этом году откроют более 50 обновленных зданий.
В профильных классах ребята уже используют новые лаборатории. Ученики рассматривают микроорганизмы на экранах благодаря цифровым микроскопам, выращивают растения в теплицах и изучают программирование на современных станках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.