Московские школы оснащают современным оборудованием в рамках проекта "Моя школа"

В столичных школах появится современное оборудование – ученики смогут работать с 3D-принтерами, цифровыми микроскопами и мини-теплицами. В рамках проекта "Моя школа" в этом году откроют более 50 обновленных зданий.

В профильных классах ребята уже используют новые лаборатории. Ученики рассматривают микроорганизмы на экранах благодаря цифровым микроскопам, выращивают растения в теплицах и изучают программирование на современных станках.

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