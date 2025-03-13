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13 марта, 11:45

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Трехдневный форум колледжей состоится в Москве

Трехдневный форум колледжей состоится в Москве

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Форум колледжей пройдет в Гостином дворе с 19 по 21 марта. Там будут представлены почти 50 столичных образовательных организаций, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, обучение в колледжах становится популярным из-за изменений на рынке труда и трансформации системы среднего образования. На форуме школьники смогут познакомиться с более чем 140 профессиями, пройти профтестирование и узнать о перспективах трудоустройства в интерактивном формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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