19 февраля, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Московские вузы стали популярны у китайских студентов

Предмет "Обучение служением. Первые" станет обязательным в московских школах

Московская студентка решила учиться одновременно в трех вузах

Сергей Собянин рассказал о развитии кадетского образования в Москве

Московская студентка решила учиться сразу в 3 вузах на бюджете

В школах Подмосковья запустят пилотный проект по обучению искусственному интеллекту

Занятия для учеников медклассов начали проводить в больницах Москвы

Урок "Разговоры о важном" ко Дню защитника Отечества прошел в школе № 953 района Бибирево

Экскурсии для учеников медклассов провели в крупнейших московских больницах

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Востребованность сервисов подготовки к ЕГЭ в "Московской электронной школе" выросла вдвое. За прошлый год подборкой с материалами воспользовались более 1,2 миллиона раз. Чаще всего изучали материалы по профильной математике, информатике, русскому языку.

"С ростом продолжительности жизни одним из мировых трендов стало непрерывное образование для людей старшего возраста. В столице эту тенденцию уже много лет поддерживает "Московское долголетие". Только за 2025 год образовательные курсы в проекте посетили более 170 тысяч человек. Сегодня в его рамках мы сотрудничаем с 19 ведущими российскими вузами. В новом учебном году для участников проекта подготовили новые программы обучения: "Практика работы в нейросетях", "Арт-терапия", "Продвижение и продажи в интернете", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На портале mos.ru появилась возможность телеветеринарии. Москвичам доступны рекомендации и корректировка лечения питомца после обследования.

