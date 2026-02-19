Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Востребованность сервисов подготовки к ЕГЭ в "Московской электронной школе" выросла вдвое. За прошлый год подборкой с материалами воспользовались более 1,2 миллиона раз. Чаще всего изучали материалы по профильной математике, информатике, русскому языку.

"С ростом продолжительности жизни одним из мировых трендов стало непрерывное образование для людей старшего возраста. В столице эту тенденцию уже много лет поддерживает "Московское долголетие". Только за 2025 год образовательные курсы в проекте посетили более 170 тысяч человек. Сегодня в его рамках мы сотрудничаем с 19 ведущими российскими вузами. В новом учебном году для участников проекта подготовили новые программы обучения: "Практика работы в нейросетях", "Арт-терапия", "Продвижение и продажи в интернете", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На портале mos.ru появилась возможность телеветеринарии. Москвичам доступны рекомендации и корректировка лечения питомца после обследования.