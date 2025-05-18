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18 мая, 14:30

Общество

Московские школьники и студенты примут участие в отборе в Большую арктическую экспедицию

Московские школьники и студенты примут участие в отборе в Большую арктическую экспедицию

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Больше тысячи московских школьников и студентов колледжей примут участие во втором этапе отбора в Большую арктическую экспедицию. Он пройдет в формате приключенческой игры "Герои Арктики". Местом проведения станет Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара.

Ребята пройдут туристический маршрут с препятствиями. Им придется ставить палатки, вязать узлы, определять топографические знаки и работать с походным снаряжением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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