Новости

Новости

17 декабря, 07:45

Общество

Утверждены новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Утверждены новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Собянин: образовательный комплекс построят на улице Адмирала Макарова

Больше 60% девятиклассников в России выбрали обучение в ПТУ и колледжах в 2025 году

Школьным учителям в России могут придать особый статус, чтобы защитить их от буллинга

Заммэра Ракова рассказала об обновлении образовательных программ в колледжах Москвы

Более 80 школ откроется после реконструкции в Москве к новому учебному году

"Интервью": Анастасия Ракова – о строительстве новых школ и колледжей в Москве

Сергей Собянин поздравил коллектив МАДИ с 95-летием университета

Сергей Собянин: в Коммунарке появится крупный образовательный комплекс

В Москве открылся VIII Молодежный форум "Наследие"

Министерство образования России утвердило новые, повышенные минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для зачисления в университеты.

Согласно утвержденному документу, абитуриентам потребуется набрать не менее 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, литературе, иностранному языку, биологии, географии и химии.

Порог по физике установлен на уровне 41 балла. Самые высокие минимальные требования предъявлены к результатам по обществознанию (45 баллов) и информатике (46 баллов).

Новые минимальные баллы будут действовать для поступающих в высшие учебные заведения начиная с приемной кампании 2026 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образованиеобществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

