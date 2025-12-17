Утверждены новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство образования России утвердило новые, повышенные минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для зачисления в университеты.

Согласно утвержденному документу, абитуриентам потребуется набрать не менее 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, литературе, иностранному языку, биологии, географии и химии.

Порог по физике установлен на уровне 41 балла. Самые высокие минимальные требования предъявлены к результатам по обществознанию (45 баллов) и информатике (46 баллов).

Новые минимальные баллы будут действовать для поступающих в высшие учебные заведения начиная с приемной кампании 2026 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.