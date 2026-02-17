Московская студентка решила учиться одновременно в трех вузах

Московская студентка учится одновременно в трех вузах и получает стипендию – в ВШЭ, РЭУ имени Г. В. Плеханова и РУДН.

По закону, можно обучаться на бюджете в нескольких вузах одновременно, пока не получено первое высшее образование. Сейчас девушка получает несколько стипендии, их сумма – около 50 тысяч рублей в месяц, и планирует поступать в новые вузы, чтобы увеличить доход.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

