Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Каждый пятый школьник города посещает технические и инженерные кружки. Таких секций в Москве открыто уже более 20 тысяч. Школьники собирают и программируют устройства, работают в командах и представляют проекты на конкурсах.

"Столичные колледжи готовят специалистов для всех отраслей экономики города – от промышленности до креативных индустрий. С 21 по 24 марта на форуме в Гостином Дворе все желающие смогут познакомиться с актуальными образовательными программами, которые представят свыше 60 городских, федеральных и частных колледжей. Школьники и родители смогут подробнее узнать о специальностях, посетить лекции, выступления работодателей и звездных экспертов, задать вопросы и получить индивидуальную консультацию по поступлению", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице разработали новый метод, сохраняющий зрение детям с редкой болезнью глаз, синдромом Koатса. Он сочетает в себе особое воздействие лазера и специальные инъекции. Так можно избежать долгих операций при лечении даже на поздних стадиях развития болезни.