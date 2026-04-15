Около 300 кружков по астрономии работают в школах и центрах творчества Москвы

Космическое образование в столице набирает популярность. В московских школах и центрах творчества открыты около 300 кружков по астрономии. В них занимаются более 5 тысяч детей.

Только с начала этого учебного года московские подростки сделали больше десятка астрономических открытий. За последние 6 лет воспитанники Московского дворца пионеров нашли более 200 новых звезд.

