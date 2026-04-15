Бесплатный тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на "Госуслугах"

Школьники смогут готовиться к ЕГЭ на портале "Госуслуги". Там заработал специальный тренажер. Сейчас доступны задания экзамена по базовой математике и информатике, разработанные экспертами Федерального института педагогических измерений.

В сервисе также можно найти темы, на которые стоит обратить внимание, и видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ. Тренажер доступен бесплатно для всех пользователей.

