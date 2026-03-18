18 марта, 08:15Город
"Новости дня": образовательный комплекс появится в Можайском районе Москвы
Образовательный комплекс в виде конструктора из молекул появится в Можайском районе Москвы. Туда будут ходить 1,5 тысячи школьников и 450 детсадовцев. Кабинеты сгруппируют по направлениям, чтобы навигация была удобнее.
Рядом будут располагаться классы гуманитарных и естественных наук, творческие мастерские. Собираться вместе дети будут в большом амфитеатре с панорамным видом. В новом комплексе создадут 18 дошкольных групп.
