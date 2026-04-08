Родителям столичных старшеклассников предложили сдать ЕГЭ

Родителям столичных старшеклассников предложили занять их место на ЕГЭ. Акция проходит во всех регионах России. Участники опробуют на себе всю процедуру тестирования от прохода в экзаменационный пункт до получения результатов.

Ежегодная акция проводится уже в десятый раз. Организаторы полагают, что это поможет родителям самим избавиться от лишней тревоги перед экзаменами, успокоить детей и объяснить им все нюансы процедуры ЕГЭ.

