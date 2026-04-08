08 апреля, 09:45Общество
Родителям столичных старшеклассников предложили сдать ЕГЭ
Родителям столичных старшеклассников предложили занять их место на ЕГЭ. Акция проходит во всех регионах России. Участники опробуют на себе всю процедуру тестирования от прохода в экзаменационный пункт до получения результатов.
Ежегодная акция проводится уже в десятый раз. Организаторы полагают, что это поможет родителям самим избавиться от лишней тревоги перед экзаменами, успокоить детей и объяснить им все нюансы процедуры ЕГЭ.
