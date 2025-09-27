Собянин сообщил о победе москвичей на международной олимпиаде по астрономии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные школьники завоевали шесть золотых медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, абсолютной победительницей соревнования стала Екатерина Чуркина из школы № 179, которая набрала больше всего баллов.

Золотые медали также получили Николай Гамынин из лицея "Вторая школа" имени Овчинникова, Владимир Зинин и Иван Пругло из школы № 179, Ольга Карасева из школы Центра педагогического мастерства и Маргарита Цветкова из школы "Летово".

Мэр поздравил ребят с отличным результатом и пожелал им новых побед и настоящих открытий в мире науки.

Олимпиада прошла на федеральной территории "Сириус". В ней приняли участие школьники из 20 стран. В состав российской сборной вошли шесть человек, все они – москвичи. Соревнования прошли в четыре тура, а задания были связаны с реальными научными исследованиями, рассказал градоначальник.

Он отметил, что узнать о задачах, представленных на олимпиаде, и дальнейших планах победителей можно 5 октября в Музее космонавтики, где пройдет День астрономии с лекциями и мастер-классами.

Ранее московские школьники завоевали четыре золотых медали на Международной олимпиаде по химии, прошедшей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Состав российской сборной был определен после сборов на химическом факультете МГУ имени Ломоносова. По итогам олимпиады награды получили Федор Кузнецов, Константин Гунько, Владимир Елистратов и Виктор Демидов.