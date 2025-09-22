Форма поиска по сайту

22 сентября, 17:30

Мэр Москвы

Собянин: москвичи победили на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде

Столичные школьники и студенты колледжей завоевали 12 медалей на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Команда столицы уже третий год подряд становится лидером чемпионата в общем медальном зачете. В этот раз ребята выиграли две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиегородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

