Собянин: москвичи победили на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде

Столичные школьники и студенты колледжей завоевали 12 медалей на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Команда столицы уже третий год подряд становится лидером чемпионата в общем медальном зачете. В этот раз ребята выиграли две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.