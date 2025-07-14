В Москву вернулись столичные школьники, победившие на Международной олимпиаде по химии

В Москву вернулись столичные школьники, которые победили на Международной олимпиаде по химии, прошедшей в Дубае. Все четверо участников из России завоевали золотые медали.

С успехом победителей поздравил Владимир Путин. Президент РФ выразил уверенность, что глубокие знания помогут талантливым школьникам в их карьере.

Это уже не первая победа столичной команды. В прошлом году на олимпиаде в Саудовской Аравии школьники из Москвы завоевали три золотые медали. Недавно же участники команды получили четыре золота на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии в Бразилии.

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