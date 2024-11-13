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13 ноября, 14:15

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Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

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В Можайском районе Москвы открылась инновационная школа "Сколка". Здание по индивидуальному проекту на 825 мест построили на территории инновационного центра "Сколково".

Все пространства школы связаны между собой. Благодаря большой площади остекления в здании используется естественное освещение. Интеграция школы в экосистему "Сколково" позволила создать образовательную систему полного цикла.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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