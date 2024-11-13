13 ноября, 14:15Город
Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"
В Можайском районе Москвы открылась инновационная школа "Сколка". Здание по индивидуальному проекту на 825 мест построили на территории инновационного центра "Сколково".
Все пространства школы связаны между собой. Благодаря большой площади остекления в здании используется естественное освещение. Интеграция школы в экосистему "Сколково" позволила создать образовательную систему полного цикла.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.