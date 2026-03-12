Форма поиска по сайту

12 марта, 11:45

Общество

Более 60 колледжей Москвы представят программы на форуме в Гостином Дворе

Более 60 колледжей Москвы представят программы на форуме в Гостином Дворе

Собянин: школа № 1516 в Гольянове откроется после реконструкции к 1 сентября

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": более 90% школ Москвы присоединились к проекту "Математическая вертикаль"

Собянин: инженерные классы открыты уже в 207 школах Москвы

Минпросвещения разработало новые школьные программы изучения языков народов России

Собянин: более 90% школ Москвы участвуют в проекте "Математическая вертикаль"

Минобрнауки РФ определило обязательные предметы для вузов

Новости социального блока Москвы

В РФ для выпускников строительных вузов могут ввести обязательную отработку

Более 60 колледжей Москвы представят свои программы на форуме в Гостином Дворе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Форум пройдет с 21 по 24 марта.

Школьники и родители смогут подробнее узнать о специальностях, принять участие в мастер-классах, посетить лекции и выступления крупнейших работодателей. На форуме представят разные отрасли экономики столицы: промышленность, информационные технологии, транспорт, строительство и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образованиеобществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

