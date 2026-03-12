Более 60 колледжей Москвы представят программы на форуме в Гостином Дворе

Более 60 колледжей Москвы представят свои программы на форуме в Гостином Дворе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Форум пройдет с 21 по 24 марта.

Школьники и родители смогут подробнее узнать о специальностях, принять участие в мастер-классах, посетить лекции и выступления крупнейших работодателей. На форуме представят разные отрасли экономики столицы: промышленность, информационные технологии, транспорт, строительство и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.