Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 22:15

Город

В Коммунарке открыли новое здание школы на 1,1 тыс учеников

В Коммунарке открыли новое здание школы на 1,1 тыс учеников

1,1 тыс учеников смогут обучаться в новом корпусе школы в Коммунарке

Собянин: в районе Коммунарка открылась новая школа

Сергей Собянин открыл новый корпус школы № 338 в Коммунарке

Региональный тур Всероссийской олимпиады стартовал в Москве

"Новости дня": школу № 2073 реконструируют в Москве

Более 80 школ откроют в Москве после полной реконструкции к новому учебному году

Реконструкция школы № 2073 завершится в ТиНАО

Сергей Собянин рассказал об обновленном школьном здании 1972 года постройки

Сергей Собянин рассказал о развитии ключевых направлений в образовании

В столичном районе Коммунарка открылось новое здание школы № 338. Учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи учеников с 1 по 11 классы и оснащено современными лабораториями, IT-полигоном и просторными спортивными залами.

Как отметил директор школы Дмитрий Плужников, здание имеет планировку в форме буквы "Г", что позволило разместить спортивное ядро внутри и защитить его от постороннего шума. В школе будут работать более 10 кружков дополнительного образования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоЕкатерина КузнеченковаДиана Жукова

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика