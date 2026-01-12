12 января, 22:15Город
В Коммунарке открыли новое здание школы на 1,1 тыс учеников
В столичном районе Коммунарка открылось новое здание школы № 338. Учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи учеников с 1 по 11 классы и оснащено современными лабораториями, IT-полигоном и просторными спортивными залами.
Как отметил директор школы Дмитрий Плужников, здание имеет планировку в форме буквы "Г", что позволило разместить спортивное ядро внутри и защитить его от постороннего шума. В школе будут работать более 10 кружков дополнительного образования.
