В Коммунарке открыли новое здание школы на 1,1 тыс учеников

В столичном районе Коммунарка открылось новое здание школы № 338. Учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи учеников с 1 по 11 классы и оснащено современными лабораториями, IT-полигоном и просторными спортивными залами.

Как отметил директор школы Дмитрий Плужников, здание имеет планировку в форме буквы "Г", что позволило разместить спортивное ядро внутри и защитить его от постороннего шума. В школе будут работать более 10 кружков дополнительного образования.

