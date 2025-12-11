В РФ определили единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году

Выпускников российских школ 2026 года ждут торжественные мероприятия в единые для всей страны дни. Согласно решению, 26 мая во всех школах пройдут линейки, посвященные последнему звонку, а 27 июня состоятся выпускные вечера.

В программу событий планируют включить церемониальные элементы: поднятие государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. Кроме того, министерство просвещения предлагает на этих мероприятиях чествовать представителей многодетных и многопоколенных семей.

