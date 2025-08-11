Павильон столичных колледжей открылся на Тверской улице

На Тверской улице открылся павильон столичных колледжей в рамках проекта "Лето в Москве". Там, в частности, можно узнать о востребованных профессиях.

Сначала гостей и жителей столицы ждет неделя медицины, в ходе которой колледжи города проведут мастер-классы и помогут познакомиться с этим направлением поближе. Затем ожидаются неделя креативных индустрий, строительная неделя и IT-неделя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

