Более 43 тысяч московских школьников проведут лето в центрах дополнительного образования

Более 43 тысяч московских школьников этим летом смогут принять участие в разнообразных программах столичных центров дополнительного образования. Ребят ждут походы, занятия цирковым искусством, мастер-классы по гребле, парусному спорту, спортивные и палаточные лагеря, тематические смены, кружки и экскурсии.

В каждом округе Москвы проходят отборочные туры для желающих попасть на крупные городские мероприятия, например на шахматные турниры. В морских центрах дети учатся управлять шлюпками и парусными лодками, знакомятся с техникой безопасности и тренируют командную работу.

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