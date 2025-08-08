Московские школьники и студенты отправились на мыс Челюскин

Большая арктическая экспедиция отправилась на крайнюю северную точку Евразии – мыс Челюскин. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что в составе экспедиции два отряда московских школьников и студентов колледжей – это "Хранители истории" и "Исследователи Арктики". 14 ребят прошли строгий отбор и многоэтапную подготовку, от арктического диктанта до учебно-тренировочных сборов в Карелии.

Теперь они преодолеют почти 6 тысяч километров, из Домодедово до Норильска, оттуда – в Хатангу, а затем на вертолетах – на Челюскин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

