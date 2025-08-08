Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 09:45

Общество

Московские школьники и студенты отправились на мыс Челюскин

Московские школьники и студенты отправились на мыс Челюскин

Правила платного приема в вузы изменятся в России с 1 сентября

"Мой район. Новости": в столичных школах стартовал набор в предпрофессиональные классы

Нейросеть Алиса сгенерировала школьную форму для столичных первоклассниц

Более 30 школ и детсадов откроются в Москве к 1 сентября

"Вопрос спорный": эксперты объяснили, какой должна быть школьная форма

Родители раскритиковали новую школьную форму

Новости градостроительного комплекса Москвы

Стилист Лисовец негативно оценил новый стандарт школьной формы

Родители и эксперты оценили новый стандарт школьной формы в России

Большая арктическая экспедиция отправилась на крайнюю северную точку Евразии – мыс Челюскин. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что в составе экспедиции два отряда московских школьников и студентов колледжей – это "Хранители истории" и "Исследователи Арктики". 14 ребят прошли строгий отбор и многоэтапную подготовку, от арктического диктанта до учебно-тренировочных сборов в Карелии.

Теперь они преодолеют почти 6 тысяч километров, из Домодедово до Норильска, оттуда – в Хатангу, а затем на вертолетах – на Челюскин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика