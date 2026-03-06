График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

06 марта, 07:45

Общество

В РФ для выпускников строительных вузов могут ввести обязательную отработку

Для выпускников строительных вузов могут ввести обязательную отработку, как у медиков. Это коснется только студентов-бюджетников. В Совете Федерации России идею объяснили нехваткой кадров в отрасли. Дефицит специалистов сейчас оценивают в 20–30%.

Также предложили рассмотреть меры поддержки молодых и перспективных кандидатов наук и аспирантов, которые планируют преподавать строительные дисциплины. Среди вариантов – выделение жилья и оказание финансовой поддержки в виде ежемесячной стипендии и надбавок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образование

