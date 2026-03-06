Школьникам сообщили, что в ЕГЭ по русскому языку нельзя использовать слово "кринж"

Школьникам, которые готовятся к ЕГЭ по русскому языку, стоит запомнить, что в сочинении нельзя использовать слово "кринж" и его производные. Как пояснили эксперты, жаргонная лексика не подходит для экзамена.

Термин "кринж" впервые зафиксировали в 2017 году, и он быстро вошел в молодежный сленг. Это означает то, что вызывает чувство отвращения или стыда. В разговорной речи возможны выражения вроде "дикий кринж" или "ловить кринж", но на экзамене они недопустимы.

