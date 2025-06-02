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02 июня, 07:15

Общество

Российские школьники сдадут ЕГЭ по физике и обществознанию 2 июня

Российские школьники сдадут ЕГЭ по физике и обществознанию 2 июня

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Российские школьники будут сдавать ЕГЭ по физике и обществознанию в понедельник, 2 июня. Как сообщили в Рособрнадзоре, на экзамен придут почти 378 тысяч старшеклассников.

Для проведения ЕГЭ организовано почти 4,5 тысячи пунктов. Там работают организаторы, технические специалисты, общественные наблюдатели.

ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору. На него зарегистрировались более 270 тысяч школьников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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