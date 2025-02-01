Около 96% студентов уверены, что стажировка во время обучения поможет найти работу по профессии. Сделать первые шаги в карьере будущим выпускникам помогут работодатели.

Благотворительный фонд АФК "Система" совместно со строительной компанией "Эталон" и другими партнерами реализует программу по привлечению молодых специалистов. Стажировки начнутся в марте и продлятся до ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.