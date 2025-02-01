Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 21:30

Общество

Около 96% студентов уверены, что стажировка во время обучения поможет найти работу

Около 96% студентов уверены, что стажировка во время обучения поможет найти работу

Военный институт иностранных языков отмечает 85-ю годовщину со дня образования

Собянин рассказал об организации выездных школ реставрации в регионах

В столичных ВУЗах пройдет обучение волонтерской деятельности

Новости часа: платформой "Электронный дом" пользуются более 2,1 млн человек – Собянин

Новости часа: на северо-западе Москвы сбросили более 100 тонн воды для тушения пожара

В Московском дворце пионеров пройдет фестиваль науки

Ведущие российские архитекторы оценили реализацию нового стандарта в столичных школах

В Москве прошел финал фестиваля студенческого предпринимательства "Студфест"

Собянин рассказал о переоборудовании 1 500 мастерских в московских колледжах

Около 96% студентов уверены, что стажировка во время обучения поможет найти работу по профессии. Сделать первые шаги в карьере будущим выпускникам помогут работодатели.

Благотворительный фонд АФК "Система" совместно со строительной компанией "Эталон" и другими партнерами реализует программу по привлечению молодых специалистов. Стажировки начнутся в марте и продлятся до ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика