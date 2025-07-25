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25 июля, 07:30

Наука

Ракета-носитель "Союз" стартует с космодрома "Восточный" в 08:54 по Москве

Ракета-носитель "Союз" стартует с космодрома "Восточный" в 08:54 по Москве

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На космодроме "Восточный" в Амурской области идут последние приготовления к пуску ракеты-носителя "Союз". Старт запланирован на 08:54 по Москве.

"Союз" отправляется в космос с аппаратами "Ионосфера-М", а также 18 малыми спутниками. Они будут делать фото Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать космические процессы и наблюдать за явлениями в ионосфере планеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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