Ракета-носитель "Союз" стартует с космодрома "Восточный" в 08:54 по Москве

На космодроме "Восточный" в Амурской области идут последние приготовления к пуску ракеты-носителя "Союз". Старт запланирован на 08:54 по Москве.

"Союз" отправляется в космос с аппаратами "Ионосфера-М", а также 18 малыми спутниками. Они будут делать фото Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать космические процессы и наблюдать за явлениями в ионосфере планеты.

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