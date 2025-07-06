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06 июля, 09:15

Наука

Корабль "Прогресс" доставил 2,5 тонны груза на МКС

Корабль "Прогресс" доставил 2,5 тонны груза на МКС

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Корабль "Прогресс" доставил космонавтам свежие фрукты и посылки от родных. На МКС прибыло больше 2,5 тонны груза. В том числе новый экспериментальный прибор, который предназначен для поиска утечек воздуха с помощью ультразвука.

Корабль запустили с космодрома "Байконур" 3 июля, а пристыковался он в ночь на 6 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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