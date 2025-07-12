Активность Солнца выросла в 3 раза относительно средних значений июля

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Активность Солнца увеличилась примерно в 3 раза относительно средних значений июля, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем телеграм-канале.

По словам ученых, с середины пятницы, 11 июля, на Солнце происходит стремительное увеличение количества и размеров активных областей, в том числе на невидимой для Земли стороне, которую в данный момент наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter. Это явление свидетельствует о глобальном характере роста активности.

"Всего за неполных двое суток, с 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в 3 раза по сравнению со средними значениями июля", – говорится в сообщении.

Специалисты уточнили, что две вспышки уровня M были зафиксированы на звезде с утра субботы, 12 июля. При этом в последующие дни ученые ожидают рост количества подобных явлений, однако данная активность пока не представляет прямой угрозы для Земли.

В июне текущего года сотрудники лаборатории зарегистрировали на Солнце третью по силе за год вспышку. Уровень всплеска оценивался как X1.9, что уступало по мощности только явлениям, которые произошли 14 мая и 23 февраля. Они классифицировались уровнями X2.7 и X2.0 соответственно.