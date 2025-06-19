Ракета SpaceX Starship взорвалась при тестовом запуске в США

Тяжелая ракета-носитель SpaceX Starship взорвалась во время статического огневого испытания. Взрыв привел к потере первой и второй ступеней корабля. Ранее в этом году седьмой, восьмой и девятый полеты Starship завершились неудачами.

При этом ускоритель Super Heavy удалось успешно посадить после седьмого и восьмого запусков, а на девятом полете взорвались как ракета, так и ускоритель. Следующий, десятый испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя запланирован на 29 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.