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19 июня, 10:30

Наука

Ракета SpaceX Starship взорвалась при тестовом запуске в США

Ракета SpaceX Starship взорвалась при тестовом запуске в США

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Тяжелая ракета-носитель SpaceX Starship взорвалась во время статического огневого испытания. Взрыв привел к потере первой и второй ступеней корабля. Ранее в этом году седьмой, восьмой и девятый полеты Starship завершились неудачами.

При этом ускоритель Super Heavy удалось успешно посадить после седьмого и восьмого запусков, а на девятом полете взорвались как ракета, так и ускоритель. Следующий, десятый испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя запланирован на 29 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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